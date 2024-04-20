У Львові врятували військового, у серці якого застряг півторасантиметровий уламок боєприпасу – фото

У Львові лікарі дістали з серця 42-річного військового Романа Кліза півторасантиметровий уламок ворожого боєприпасу.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

Роман Кліз родом з Волині, до повномасштабного вторгнення Росії чоловік працював водієм за кордоном. Після початку великої війни він приєднався до ЗСУ, був аеророзвідником. У грудні минулого року боєць зазнав важкого поранення.

"Ми вийшли на позиції і тільки підійшли до бліндажа, як до нас прилетів дрон. Далі нічого не памʼятаю", - згадує про той день Роман.

Тоді один з його побратимів загинув на місці, а Романа доправили до шпиталю.

Військовий Романа Кліз / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Військовий отямився вже в лікарні Дніпра. Захисник пробув у комі дев’ять днів. Тамтешні медики зробили все можливе, аби врятувати чоловіка. Внаслідок важкої мінно-вибухової травми йому пошкодило ділянку у правій частині мозку. Та значно критичніше було те, що один з уламків снаряду застряг у грудній клітині чоловіка просто за міліметр від дуги аорти – частини головної артерії кровоносної системи – та трахеї. Будь-якої миті частинка металу могла пошкодити аорту та захисник помер би за лічені секунди.

Щойно стан Романа вдалося стабілізувати, його перевели до столичної лікарні, а звідти – до Львова – у відділення кардіохірургії та трансплантації серця Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона.

"Під час втручання ми розкрили грудну клітку, мобілізували аорту та дугу та безпечно вийняли уламок, який застряг в стінці аорти, не пошкодивши при цьому життєво важливі структури. Операція тривала дві години. Тепер життю пацієнта нічого не загрожує", - розповідає Роман Домашич, керівник Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона.

Уламок боєприпасу, який застряг у серці / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Нині захисник проходить реабілітацію. Через пошкодження мозку у нього була паралізована ліва рука, порушена ходьба та координація. Але після тижня занять з фізичним терапевтом він зумів зробити свої перші кроки.

На Романа чекає тривала реабілітація. А ще – нейрохірургічна операція – для відновлення дефекту черепа. Зараз для нього виготовляють індивідуальні титанові 3D пластини, які невдовзі встановлюватимуть українські нейрохірурги.

Нагадаємо, на Львівщині начальник ТЦК мобілізував заброньованого працівника – як покарали військкома.

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