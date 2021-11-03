У Львові врятували 3-річного хлопчика, який під час відпочинку в Карпатах ледь не втратив палець

Хлопчика уже виписали додому, проте його чекає подальше лікування.
У Львові медики врятували 3-річного Тимофійка, який серйозно поранився під час відпочинку в Карпатах. Дитині вдалось зберегти палець.
Про це повідомили в Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова.
За даними медиків, 3-річний Тимофій разом із своїми батьками відпочивав у Карпатах. Там він із другом грався у дворі та з цікавості запхав руку до січкарні. Дитині майже повністю відірвало вказівний палець. У п'ятницю, 29 жовтня, Тимофія госпіталізували у львівську лікарню. Медики терміново провели мікрохірургічне втручання - реконструкцію фаланги пальчика.
"Операцію виконали із застосуванням сучасного мікроскопа. А все тому, що нервові закінчення на фаланзі пальця надзвичайно дрібні. Лише уявіть - пальцевий нерв за розміром, як людська волосина", - повідомили львівські медики.
Хлопчику було відновлено всі структури фаланги пальчика. У середу, 3 листопада, дитину уже виписали додому. Проте попереду на хлопчика триває подальше лікування.
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