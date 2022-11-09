У Львові врятували 15-річного хлопця, який три роки не міг ковтати їжу: у нього була рідкісна хвороба

Після операції хлопець може знову нормально ковтати.

У Львові врятували 15-річного хлопця, у якого діагностували рідкісну хворобу - ахалазію стравоходу. Через це хлопець три роки не міг ковтати їжу.

Про це повідомляє Львівська обласна дитяча лікарня "Охматдит".

Ахалазія стравоходу - це рідкісна хвороба, яка характеризується блювотою та проблемою із ковтанням їжі. Вона може бути вродженою або набутою через стрес.

У 15-річного Данила порушення ковтання проявлялося затримкою їжі за грудиною, тому для полегшення проходження їжу йому доводилося робити посилені ковтальні рухи, запиваючи їжу великою кількістю води. Так дитина жила цілих три роки.

Торакальний хірург Охматдиту Олег Ленів розповів, що це захворювання може привести до порушень у розвитку, дефіциту ваги. Також блювота не рідко ускладнюється потраплянням їжі у дихальні шляхи та розвитку легеневих ускладнень (бронхіти, пневмонії).

Фото: Львівська обласна дитяча лікарня Охматдит

"Після скарг дитини на ускладнене ковтання, йому було проведено КТ-обстеження, де і виявили дане захворювання стравоходу дитини. Було прийнято рішення про проведення складного оперативного лікування – кардіоміотомії з езофагокардіофундоплікацією, іншими словами хірурги розсікли м’язи стравоходу", - йдеться у повідомленні.

Після успішної операції дитина може знову нормально ковтати їжу та розвиватись.

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