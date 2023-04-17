У Львові медики вперше в Україні вживили пацієнту протез у кістку

Військовий втратив обидві ноги восени, коли разом з побратимами на автомобілі натрапив на міну.

В Україні у Першому медичному об’єднанні Львова пацієнту вперше зробили остеоінтеграційне протезування. Зокрема, йому під час операції вживили протез у кістку.

Про це розповіли розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

Зазначається, що військовий втратив обидві ноги восени, коли разом з побратимами на автомобілі натрапив на міну.

"Коли Ігор дізнався про нову технологію протезування, захотів бути першим в Україні пацієнтом", – пишуть в ПМО Львова.

Чоловік - марафонець, тому для важливо було не просто ходити, але й бігати на великі дистанції.

"Війна підкорегувала ці плани. Тепер Ігор ставить за мету на протезах здолати дистанцію у 10 км", – додають в лікарні.

Лікарні розповідають, що остеоінтеграційне протезування має дві переваги: чутливість і функціональність. Його львівським медикам допомагає опанувати австралійський ортопед-травматолог Муньєд Аль Мудеріс, який вважається одним із провідних спеціалістів у світі.

"Перевага остеоінтеграції в тому, що пацієнт має чутливість. Наприклад, якщо ходять по траві, то відчувають її м’якість або якщо наступають на кабель чи палець дружини, то відчувають це", – розповів Аль Мудеріс.

За словами лікарів, така операція потрібна людям, як втратили обидві кінцівки. Адже використовувати класичні протези їм складно й часто боляче.

Ігор вперше за 5 місяців зробив свої перші кроки, оскільки операція пройшла успішно.

Упродовж візиту австралійського лікаря Аль Мудеріс остеоінтегруючі операції зробили трьом українцям.

Нагадаємо, команда лікарів Львівської обласної інфекційної лікарні врятувала життя 21-річному студенту, якого до лікарні доправили у комі. Обстеження показало, що у пацієнта – менінгіт.

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