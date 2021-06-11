У Львові водій спричинив ДТП з потерпілими і втік, а його пасажир танцював на потрощеному авто: відео

В ДТП постраждали двоє людей з авто, в яке врізався винуватець.
Спричинив аварію і втік. У Львові вночі водій легковика виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим авто. Двоє людей зазнали травм.
Як йдеться у випуску ТСН.12:00, удар зім'яв обидві машини. Машина винуватця аварії перекинулася на дах. Свідки бачили, як водій виліз з салону та накивав п'ятами.
Ще один чоловік, який сидів поруч на пасажирському сидінні, видерся на перекинуту автівку і почав танцювати. Він був нетверезий. В іншому авто тяжких травм зазнав 48-річний водій, він нині у лікарні. Пасажир - теж травмований, втім загрози життю нема.
Нині поліція розшукує винуватця аварії, який втік, покинувши своє авто на місці аварії.
Нагадаємо, у Львові 23-річний водій під наркотиками влетів у стовп і перекинувся на дах.