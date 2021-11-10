У Львові водій скоїв три ДТП за 20 хвилин: хто його зупинив та як покарали

У Львові водій скоїв три ДТП за 20 хвилин: хто його зупинив та як покарали

На порушника склали 7 протоколів.

У Львові нетверезий водій скоїв три ДТП за 20 хвилин та намагався втекти. Його затримали інші водії, а патрульні, які прибули на місце події, склали сім протоколів.

Про це повідомили у Патрульної поліції Львівської області.

На вулиці Бережанській водій автомобіля ZAZ Daewoo зіткнувся з автомобілем Skoda Octavia і поїхав далі.

Наступні дві аварії він вчинив на проспекті Червоної Калини: вдарив автомобіль Volkswagen Polo і здаючи назад, аби поїхати з місця автопригоди, вдарив автомобіль Mitsubishi Lancer. Йому знову вдалося втекти.

Інший водій, який це побачив, наздогнав втікача і перекрив йому дорогу своїм автомобілем. Водій, який вчинив три аварії, був нетверезим. Перевірка на пристрої Drager показала результат 2,44 проміле.

На порушника склали 7 протоколів.

Нагадаємо, у Львові через п'яну їзду в підприємиці конфіскували Lexus, заборонили керувати автомобілем протягом 10 років та оштрафували на 51 тис. грн.

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