У Львові водій на швидкості в'їхав у поліцейське авто – травмувався коп

У Львові водій на швидкості в'їхав у поліцейське авто – травмувався коп

У водія були ознаки сп'яніння, але він відмовився від проходження перевірки на алкоголь.

У середмісті Львова на світанку водій іномарки на швидкості в’їхав у машину патрульних.

Про це 12 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

В аварії постраждав 38-річний коп - командир батальйону. Він був на задньому сидінні і травмував голову та хребет. Патрульного ушпиталили.

Аварію спричинив 44-річний львів’янин. Він мав ознаки сп’яніння, кажуть у поліції, але від проходження перевірки на алкоголь відмовився.

Новини Львова: авто на швидкості в`їхало в машину патрульних, постраждав 38-річний коп

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