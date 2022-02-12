У Львові водій на швидкості в'їхав у поліцейське авто – травмувався коп

У водія були ознаки сп'яніння, але він відмовився від проходження перевірки на алкоголь.
У середмісті Львова на світанку водій іномарки на швидкості в’їхав у машину патрульних.
Про це 12 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
В аварії постраждав 38-річний коп - командир батальйону. Він був на задньому сидінні і травмував голову та хребет. Патрульного ушпиталили.
Аварію спричинив 44-річний львів’янин. Він мав ознаки сп’яніння, кажуть у поліції, але від проходження перевірки на алкоголь відмовився.
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