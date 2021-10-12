У Львові водій мікроавтобуса збив на смерть пішохода: фото

Чоловік помер у лікарні.
У понеділок, 11 жовтня, близько 21:10 на проспекті Червоної Калини водій збив на смерть пішохода. Від отриманих травм потерпілий помер.
Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.
"Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса "Мерседес Спринтер", 41-річний львів’янин, скоїв наїзд на літнього пішохода, який, попри зусилля медиків, помер у лікарні від отриманих травм," - йдеться у повідомленні.
Поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, на Прикарпатті патруль збив жінку з дитиною на пішохідному. Від удару малюка відкинуло на кілька метрів.