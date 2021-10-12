У Львові водій мікроавтобуса збив на смерть пішохода: фото

Чоловік помер у лікарні.

У понеділок, 11 жовтня, близько 21:10 на проспекті Червоної Калини водій збив на смерть пішохода. Від отриманих травм потерпілий помер.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса "Мерседес Спринтер", 41-річний львів’янин, скоїв наїзд на літнього пішохода, який, попри зусилля медиків, помер у лікарні від отриманих травм," - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, на Прикарпатті патруль збив жінку з дитиною на пішохідному. Від удару малюка відкинуло на кілька метрів.

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