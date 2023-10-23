У Львові водій автобуса зачинив двері перед військовим без ноги – як його покарали

Днями у центрі Львова водій автобуса №29 відмовився везти українського захисника, який втратив кінцівку, і зачинив двері перед військовим. У комунальному автотранспортному підприємстві №1, яке обслуговує маршрут, заявили, що водію оголосили догану.

Про це пише УНІАН.

Такими діями водій порушив трудову дисципліну та посадову інструкцію.

"У водія взяли пояснення щодо цієї ситуації, а відтак, оголосили адміністративне покарання у вигляді догани та зняття премії за цей місяць. Якщо водій повторить це порушення – його звільнять", - відповіли у підприємстві на запит журналістів.

Нагадаємо, у Рівному покарали водія маршрутки за образу матері загиблого воїна.

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