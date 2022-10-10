У Львові внаслідок вибуху тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ, не працює третина світлофорів – Садовий

Зранку у Львові зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури.

У Львові внаслідок ворожої атаки росіян зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури. Відповідні служби виїхали на місце.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

За словами мера, через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому наразі гаряча вода не подається.

"Запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста. Частина міста без електроенергії. Не працює третина світлофорів. Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники. Будемо оперативно повідомляти про подальші оновлення", - розпоів він.

Також Садовий закликав містян залишатися в укриттях до завершення тривоги!

Нагадаємо, зранку, 10 жовтня, у Львові та області пролунало кілька вибухів.

У місті, за словами людей, пролунало кілька вибухів. У Мережі пишуть, що нібито після одного із низ зникло світло в деяких районах, є проблеми з Інтернетом.

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