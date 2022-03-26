Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english

У Львові внаслідок ракетних ударів пошкоджено об’єкти інфраструктури — Садовий

Дата публікації
Перегляди
2163
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Львові внаслідок ракетних ударів пошкоджено об’єкти інфраструктури — Садовий

Триває гасіння пожеж. 

В результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали. 

Триває гасіння пожеж. 

На місцях працюють відповідні служби.

"Наразі гасять пожежу", — заявив мер міста Андрій Садовий.

Нагадаємо, близько 19:00 у Львові знову прогриміли вибухи. Місто зазнало ракетного удару. Наразі відомо про близько п’ятьох постраждалих.

Внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постраждала.

Читайте також:

Наступна публікація