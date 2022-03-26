У Львові внаслідок ракетних ударів пошкоджено об’єкти інфраструктури — Садовий

Триває гасіння пожеж.
В результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали.
Триває гасіння пожеж.
На місцях працюють відповідні служби.
"Наразі гасять пожежу", — заявив мер міста Андрій Садовий.
Нагадаємо, близько 19:00 у Львові знову прогриміли вибухи. Місто зазнало ракетного удару. Наразі відомо про близько п’ятьох постраждалих.
Внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постраждала.
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