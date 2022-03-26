У Львові внаслідок ракетних ударів пошкоджено об’єкти інфраструктури — Садовий

Триває гасіння пожеж.

В результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали.

Триває гасіння пожеж.

На місцях працюють відповідні служби.

"Наразі гасять пожежу", — заявив мер міста Андрій Садовий.

Нагадаємо, близько 19:00 у Львові знову прогриміли вибухи. Місто зазнало ракетного удару. Наразі відомо про близько п’ятьох постраждалих.

Внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постраждала.