У Львові власник квартири під час святкування Нового року вбив орендаря: подробиці

У Львові власник квартири під час святкування Нового року вбив орендаря: подробиці

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Львові на вулиці Лемика в ніч проти 1 січня власник квартири під час святкування Нового року вбив орендаря.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

За даними поліції, 50-річний уродженець Черкаської області орендував квартиру в 39-річного жителя Львова. Під час святкування Нового року о 2:00 між чоловіками стався конфлікт. Тоді власник помешкання зарізав орендаря. Підозрюваний одразу викликав медиків, проте потерпілий уже був мертвим.

Правоохоронці затримали жителя Львова. Йому інкримінують ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

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