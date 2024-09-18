У Львові влаштували 8 можливих підпалів протягом ночі: де саме (фото)

У Львові в ніч проти 18 вересня зафіксували щонайменше вісім місць можливих підпалів. Загоряння виникли у Галицькому, Залізничному та Шевченківському районах міста.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Вранці загорілася будівля кінотеатру "Дзвін" на вулиці Шептицьких. Площа займання сягала близько 400 кв. м. У будівлі горів дах та саме приміщення. Надзвичайники загасили пожежу. Минулося без постраждалих.

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Три загоряння були зафіксовані у Галицькому районі: контейнерний майданчик на вулиці Низький Замок, електрощитова на вулиці Театральній та фасадні декорації на вулиці Староєврейській.

Ще два загоряння виявили на контейнерних майданчиках на вулиці Квітки-Основ'яненка, одне – на вулиці Бортнянського у Залізничному районі, одне – на вулиці Яцкова у Шевченківському районі.

Можливий підпал у Львові у вніч проти 18 вересня / Фото: "Суспільне Львів"

Можливий підпал у Львові у вніч проти 18 вересня / Фото: "Суспільне Львів"

Можливий підпал у Львові у вніч проти 18 вересня / Фото: "Суспільне Львів"

До слова, 17 вересня в коледжі Львова впав і вибухнув вогнегасник. Внаслідок інциденту четверо учениць потрапили до лікарні.

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