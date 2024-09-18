У Львові влаштували 8 можливих підпалів протягом ночі: де саме (фото)

Горіли кінотеатр, контейнерні майданчики, електрощитова та фасадні декорації.
У Львові в ніч проти 18 вересня зафіксували щонайменше вісім місць можливих підпалів. Загоряння виникли у Галицькому, Залізничному та Шевченківському районах міста.
Про це повідомила Львівська міська рада.
Вранці загорілася будівля кінотеатру "Дзвін" на вулиці Шептицьких. Площа займання сягала близько 400 кв. м. У будівлі горів дах та саме приміщення. Надзвичайники загасили пожежу. Минулося без постраждалих.
Три загоряння були зафіксовані у Галицькому районі: контейнерний майданчик на вулиці Низький Замок, електрощитова на вулиці Театральній та фасадні декорації на вулиці Староєврейській.
Ще два загоряння виявили на контейнерних майданчиках на вулиці Квітки-Основ'яненка, одне – на вулиці Бортнянського у Залізничному районі, одне – на вулиці Яцкова у Шевченківському районі.
До слова, 17 вересня в коледжі Львова впав і вибухнув вогнегасник. Внаслідок інциденту четверо учениць потрапили до лікарні.
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