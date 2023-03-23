У Львові викрили схему втечі ухилянтів за кордон: скільки коштував квиток в один кінець

Прикордонники Львівщини викрили організаторів схеми з незаконного виїзду за кордон ухилянтів, яку замаскували під підприємство для здійснення міжнародних вантажних перевезень.

Про це повідомили у ДПСУ.

"Зловмисник укладав липові договори про працевлаштування, надалі відомості відносно псевдоводіїв вносились до системи "Шлях". Клієнтами "бізнесмена" були українці призовного віку і ті, хто підпадав під загальну мобілізацію. Для виконання послуги трансферу чоловік залучив чотирьох спільників, які вивозили за кордон військовозобов’язаних в особистих цілях. Свої послуги ділки оцінювали від 1 000 доларів США, залежно від терміну перебування за кордоном. Квиток в один кінець коштував ухилянтам 4 500 доларів США", - йдеться в повідомленні відомства.

Виявлено та вилучено три автомобілі для переправлення втікачів, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, бланки документів, печатки та інші предмети, які підтверджують причетність до сприяння злочину. А також грошові кошти в сумі 6 400 доларів США та 7 800 євро, які зловмисники отримали за свої послуги.

За порушення ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу (йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон їм світить позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці викрили у Запорізькій, Закарпатській та Львівській областях три канали незаконного виїзду чоловіків за кордон.

За даними прикордонників, від початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 із них загинули під час спроби незаконно потрапити за кордон.

Фальшиві довідки для ухилянтів: в Ковелі затримали учасників схеми

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