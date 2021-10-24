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У Львові викрали 9-місячну дитину: зловмисник має татуювання на лівій руці, фото

У Львові викрали 9-місячну дитину: зловмисник має татуювання на лівій руці, фото

Фото: Нацполіція

До викрадення може бути причетним колишній співмешканець матері.

До поліції звернулася мешканка міста Львова, яка повідомила про викрадення її 9-місячної дитини. До злочину може бути причетним колишній співмешканець матері — 31-річний житель Тернопільської області.

Про це повідомили в неділю, 24 жовтня, у пресслужбі Нацполіції, опублікувавши фото викраденої дитини і підозрюваного.

До розшуку дитини залучили оперативників кримінальної поліції, ювенальних поліцейських,  а також співробітники карного розшуку, кінологів та співробітників інших служб поліції Львівщині. Орієнтування надіслано до поліції інших областей.     

У поліції повідомили прикмети розшукуваних. Вікторія Нечаєва: вік - 9 місяців, ріст - 60-70 сантиметрів, волосся світле. Лукач Юрій: вік - 31 рік, невисокого зросту, неголений, був одягнений у синю куртку та жовті штани, особлива прикмета - татуювання на лівій руці. 

Фото: Нацполіція / ©
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція / ©
Фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше у Львові троє чоловіків викрали 19-річну дівчину та вимагали від її батька 2 млн євро. Чоловік звернувся до поліції. 

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