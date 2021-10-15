У Львові троє чоловіків викрали 19-річну дівчину та вимагали від її батька 2 млн євро (фото)

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.
У Львові троє чоловіків викрали 19-річну дівчину та вимагали від її батька 2 млн євро. Чоловік звернувся до поліції.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
До правоохоронців звернувся житель Червонограда. Він повідомив, що його 19-річну доньку викрали у Львові та вимагають викуп в розмірі 2 млн євро. Також зловмисники погрожували, що батько більше ніколи не побачить своєї доньки, якщо він не заплатить їм.
Правоохоронці встановили, що викрадачі утримували дівчину в одній із квартир на вулиці Городоцькій. Поліція звільнила потерпілу та затримала трьох викрадачів. Це - жителі Червонограда. Із дівчиною працюють психологи.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Кривому Розі жінка викрала брата і намагалася запроторити його до психлікарні.