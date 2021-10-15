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У Львові троє чоловіків викрали 19-річну дівчину та вимагали від її батька 2 млн євро (фото)

У Львові троє чоловіків викрали 19-річну дівчину та вимагали від її батька 2 млн євро (фото)

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Львові троє чоловіків викрали 19-річну дівчину та вимагали від її батька 2 млн євро. Чоловік звернувся до поліції. 

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області. 

До правоохоронців звернувся житель Червонограда. Він повідомив, що його 19-річну доньку викрали у Львові та вимагають викуп в розмірі 2 млн євро. Також зловмисники погрожували, що батько більше ніколи не побачить своєї доньки, якщо він не заплатить їм. 

Правоохоронці встановили, що викрадачі утримували дівчину в одній із квартир на вулиці Городоцькій. Поліція звільнила потерпілу та затримала трьох викрадачів. Це - жителі Червонограда. Із дівчиною працюють психологи. 

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - до десяти років позбавлення волі. 

© ГУ Національної Львівської поліції
ГУ Національної Львівської поліції

Нагадаємо, в Кривому Розі жінка викрала брата і намагалася запроторити його до психлікарні. 

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