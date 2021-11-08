У Львові відсторонили від роботи понад 300 освітян: у них не було COVID-сертифіката

У Львові вакциновано 96% освітян.
У Львові відсторонили від роботи понад 300 працівників шкіл. В основному це - технічний та обслуговуючий персонал.
Про це повідомили в Львівській міській раді.
За даними міськради, у Львові є 16 тисяч працівників сфери освіти. З них вакциновано вже 96%. 2% перебувають на лікарняному чи у відпустці, а ще 2%, орієнтовно 320 осіб, відсторонили від роботи, бо у них не було COVID-сертифіката.
У Львівській міській раді закликали освітян зробити щеплення проти коронавірусу.
Нагадаємо, у понеділок, 8 листопада, на Львівщині 17 чиновників, які не отримали щеплення проти COVID-19, було відсторонено від виконання службових обов’язків без збереження зарплати.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.