У Львові відсторонили від роботи понад 300 освітян: у них не було COVID-сертифіката

У Львові відсторонили від роботи понад 300 освітян: у них не було COVID-сертифіката

У Львові вакциновано 96% освітян.

У Львові відсторонили від роботи понад 300 працівників шкіл. В основному це - технічний та обслуговуючий персонал.

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Про це повідомили в Львівській міській раді.

За даними міськради, у Львові є 16 тисяч працівників сфери освіти. З них вакциновано вже 96%. 2% перебувають на лікарняному чи у відпустці, а ще 2%, орієнтовно 320 осіб, відсторонили від роботи, бо у них не було COVID-сертифіката.

У Львівській міській раді закликали освітян зробити щеплення проти коронавірусу.

Нагадаємо, у понеділок, 8 листопада, на Львівщині 17 чиновників, які не отримали щеплення проти COVID-19, було відсторонено від виконання службових обов’язків без збереження зарплати.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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