У Львові відомому лікарю Бернику, який за хабар хотів виїхати за кордон, суд виніс вирок

У Львові Галицький районний суд виніс вирок відомому інфекціоністу Ігорю Бернику, який дав працівнику СБУ 15 тис. доларів хабара для безперешкодного виїзду за кордон на початку повномасштабного вторгнення. Суд призначив йому чотири роки тюремного ув’язнення.

Про це пише Zaxid.net.

Як вказано у вироку суду, лікар-інфекціоніст Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник запропонував 15 тис. доларів працівнику СБУ за безперешкодний виїзд за кордон. 23 березня 2022 року Берник передав хабар і його затримали.

У суді Ігор Берник не визнав своєї провини у даванні хабара. Він заявив, що на початку повномасштабного вторгнення попросив оперуповноваженого допомогти у перетині кордону. Згодом вони зустрілись і працівник СБУ озвучив суму в 15 тис. доларів. За словами Берника, він нібито відмовився давати хабар, бо вважав, що має законні підстави для перетину кордону.

А працівник СБУ, за словами лікаря, наполягав, що це його єдиний шанс і тоді він погодився, позичивши 15 тис. доларів у батьків. Ігор Берник мав перетнути кордон разом із своїм знайомим – працівником СБУ та його керівником, які збирали у відрядження. Після передавання коштів лікаря затримали.

Ігор Берник та працівник СБУ вели переписку у WhatsApp, під час якої лікар "вкрай ініціативно схиляв" правоохоронця вирішити питання перетину кордону. На думку суду, правоохоронці не провокували Ігоря Берника давати хабар, навпаки працівник СБУ попереджав його про кримінальну відповідальність.

Суддя Олег Юрків визнав Ігоря Берника винним у даванні хабара працівнику СБУ, призначивши йому чотири роки тюрми без конфіскації майна. 15 тис. доларів, які Берник давав як хабар, конфіскують у дохід держави. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, на Одещині фальшиві СБУ і ТЦК "полювали" на чоловіків.

Читайте також: