У Львові відкрили різдвяну шопку: який вона має вигляд (фото, відео)

Шопка – різновид вертепу, переважно макет, що зображає вифлеємську стайню в ніч Різдва Христового.
У Львові 24 грудня відкрили різдвяну шопку. Сценка шопки складається із п’яти двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти зі Львова.
Про це повідомили у Львівській міській раді.
Шопку в Львові відкрив міський голова Андрій Садовий, її автор Антон Лубій та львівський муніципальний хор "Гомін".
Мер Львова наголосив, що частина львів'ян уже 25 грудня святкуватиме Різдво Христове, а тому привітав усіх зі святом. Автор шопки, митець Антон Лубій наголосив, що цього року для шопки виготовили міцний каркас і вона повинна надійно стояти.
У міській раді додали, що встановлення шопки є однією з найпоширеніших європейських традицій напередодні Різдва.
Читайте також:
- У костюмі та на тлі ялинки: бельгійський король записав різдвяне звернення
- З Різдвом Христовим 25 грудня: найщиріші привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята
- Віддала шану принцу Філіпу: королева Єлизавета II одягла особливу брошку на запис різдвяної промови