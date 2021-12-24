У Львові відкрили різдвяну шопку: який вона має вигляд (фото, відео)

У Львові відкрили різдвяну шопку: який вона має вигляд (фото, відео)

Шопка – різновид вертепу, переважно макет, що зображає вифлеємську стайню в ніч Різдва Христового.

У Львові 24 грудня відкрили різдвяну шопку. Сценка шопки складається із п’яти двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти зі Львова.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Шопку в Львові відкрив міський голова Андрій Садовий, її автор Антон Лубій та львівський муніципальний хор "Гомін".

Мер Львова наголосив, що частина львів'ян уже 25 грудня святкуватиме Різдво Христове, а тому привітав усіх зі святом. Автор шопки, митець Антон Лубій наголосив, що цього року для шопки виготовили міцний каркас і вона повинна надійно стояти.

У міській раді додали, що встановлення шопки є однією з найпоширеніших європейських традицій напередодні Різдва.

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