У Львові відкрили друге модульне містечко для переселенців: який вигляд воно має (фото, відео)

У Львові відкрили друге модульне містечко для переселенців: який вигляд воно має (фото, відео)

У Львові відкрили друге модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб.

Там встановили 80 будиночків, в якиих зможуть проживати 320 людей.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"Ми розуміємо, що у порівнянні з кількістю вимушених переселенців на Львівщині, а зараз в області проживає 300 тисяч ВПО, і це лише ті, хто зареєструвався, – ці цифри здаються незначними – однак це лише початок", - зазначив очільник області.

За його словами, крім Львова, невдовзі такі містечка з’являться у Стрийській, Судововишнянській та Добротвірській громадах. "Це дах над головою для близько півтори тисячі наших співгромадян", - додав він.

Зі слів Козицького, Львівська ОВА в майбутньому планує вирішувати питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб трьома шляхами:

ремонтом та переобладнанням вже наявних приміщень;

викупом готового жила;

спорудженням нового модульного житла.

"По кожному з цих напрямів на Львівщині вже триває активна робота. Ми, не лише влада, але вся громада Львівщини, докладемо всіх зусиль, аби всі українці в цей складний час випробувань мали домівки", - підсумував очільник Львівщини.

Нагадаємо, у квітні у Львові відкрили перше модульне містечко - понад дві сотні людей, які втратили дім через війну, оселилися у кемпінгових будиночках у парковій зоні.

У Львові відкрили перше модульне містечко

Читайте також: