Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Львові відкрили арт-об’єкт "Звуки міста", створений за допомогою технології звукового дизайну

Дата публікації
Перегляди
75
У Львові відкрили арт-об’єкт "Звуки міста", створений за допомогою технології звукового дизайну

У Львові урочисто відкрили унікальний арт-об’єкт, розроблений в рамках проєкту «Звуки міста». Мета приуроченого до 30-ї річниці Незалежності проєкту – перетворити звуки українських міст у скульптури.

Як пояснила авторка ідеї проєкту, продюсерка GOODMEDIA Альона Тимошенко,  ідея полягала в тому, щоб зібрати разом з містянами спогади, враження та звуки, що асоціюються з містом, а потім перетворити їх у скульптуру за допомогою сучасних технологій 3D і звукового дизайну, повідомила Львівська ОДА.

"Для мене особисто Львів асоціюється з кавою, бруківкою, годинником на Ратуші, трамваєм і ще з дуже великою кількістю звуків. Львів - це те місто, куди я приїжджаю в гості і ще не поїхавши назад вже планую наступну поїздку. Львів - це дуже сучасне місто, креативне, культурне і мистецьке місто, і я сподіваюсь, що цю скульптуру тут зрозуміють, полюблять та будуть приходити сюди слухати звуки міста", - сказала Тимошенко.

©

Скульптура Львова виконана у різних відтінках – від коралового до глибоко пурпурного. Так, на думку авторів проєкту, різні відтінки підкреслили різноманітність міста. Подивитися та "послухати" скульптуру можуть усі бажаючі у креативному просторі !FESTrepublic.

©

"Проєкт демонструє, що Львів – це сучасне місто, разом з цим місто, яке зберігає багатовікові нашарування нашої культури, традиції", - наголосив заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

У реалізації проєкту брали участь понад сотні людей. Інтерв’ю, пошук форм та процес їхнього створення можна буде побачити в серії документальних фільмів. Героями кінострічки про Львів стали художниця Ксенія Дацюк, виконавчий директор ІТ кластеру Степан Веселовський, ресторатор Андрій Худо, галерист Павло Гудімов, артистка Руслана.

©

"Емоції, які ми передали від нас - це ножі й вилки, які ми чуємо в наших ресторанах в центрі міста, це шкварчання на кухні, коли готують якісь страви, це робота кавомашин, або шарудіння кави в турці, яку роблять на піску, це сурмач, який ходить в центрі Львова, трамвай і цокотіння каблуками по бруківці", - розповів Андрій Худо.

Подібні скульптури розробили також для Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Маріуполя та Криму. Як раніше повідомлялося, арт-об’єкти вже було відкрито у Харкові та Дніпрі.

Дата публікації
Перегляди
75
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Email
Наступна публікація