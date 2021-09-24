У Львові відкрили арт-об’єкт "Звуки міста", створений за допомогою технології звукового дизайну

У Львові урочисто відкрили унікальний арт-об’єкт, розроблений в рамках проєкту «Звуки міста». Мета приуроченого до 30-ї річниці Незалежності проєкту – перетворити звуки українських міст у скульптури.

Як пояснила авторка ідеї проєкту, продюсерка GOODMEDIA Альона Тимошенко, ідея полягала в тому, щоб зібрати разом з містянами спогади, враження та звуки, що асоціюються з містом, а потім перетворити їх у скульптуру за допомогою сучасних технологій 3D і звукового дизайну, повідомила Львівська ОДА.

"Для мене особисто Львів асоціюється з кавою, бруківкою, годинником на Ратуші, трамваєм і ще з дуже великою кількістю звуків. Львів - це те місто, куди я приїжджаю в гості і ще не поїхавши назад вже планую наступну поїздку. Львів - це дуже сучасне місто, креативне, культурне і мистецьке місто, і я сподіваюсь, що цю скульптуру тут зрозуміють, полюблять та будуть приходити сюди слухати звуки міста", - сказала Тимошенко.

Скульптура Львова виконана у різних відтінках – від коралового до глибоко пурпурного. Так, на думку авторів проєкту, різні відтінки підкреслили різноманітність міста. Подивитися та "послухати" скульптуру можуть усі бажаючі у креативному просторі !FESTrepublic.

"Проєкт демонструє, що Львів – це сучасне місто, разом з цим місто, яке зберігає багатовікові нашарування нашої культури, традиції", - наголосив заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

У реалізації проєкту брали участь понад сотні людей. Інтерв’ю, пошук форм та процес їхнього створення можна буде побачити в серії документальних фільмів. Героями кінострічки про Львів стали художниця Ксенія Дацюк, виконавчий директор ІТ кластеру Степан Веселовський, ресторатор Андрій Худо, галерист Павло Гудімов, артистка Руслана.

"Емоції, які ми передали від нас - це ножі й вилки, які ми чуємо в наших ресторанах в центрі міста, це шкварчання на кухні, коли готують якісь страви, це робота кавомашин, або шарудіння кави в турці, яку роблять на піску, це сурмач, який ходить в центрі Львова, трамвай і цокотіння каблуками по бруківці", - розповів Андрій Худо.

Подібні скульптури розробили також для Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Маріуполя та Криму. Як раніше повідомлялося, арт-об’єкти вже було відкрито у Харкові та Дніпрі.

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