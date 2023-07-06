У Львові виділили 100 млн грн на ліквідацію наслідків ракетної атаки: як розподілять гроші

Зокрема, з цієї суми 10 млн грн виділять закладам-суб’єктам підприємницької діяльності задля відновлення після атаки.

Сесія Львівської міськради підтримала рішення комісії ТЕБ та НС про виділення 100 млн грн на ліквідацію наслідків нічного ракетного обстрілу міста.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Міська комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення надати 100 млн грн на ліквідацію наслідків ракетного удару по Львову. Внаслідок атаки в місті зруйновано 35 будинків, пошкоджено заклади освіти, гуртожитки, великий офісний центр та 57 авто.

Рішення комісії про виділення 100 млн грн на ліквідацію наслідків атаки підтримали депутати Львівської міськради на сесії.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко пояснив, що з цих 100 млн грн передбачено:

60 млн грн виділити райадміністраціям і відділам житлово-комунального господарства,

4,5 млн грн – на заклади освіти,

500 тис. грн – на заклади охорони здоров’я,

10 млн грн – на заклади-суб’єкти підприємницької діяльності.

Ракетний обстріл Львова: головне

Російські окупанти вдарили по Львову ракетами "Калібр" у ніч проти 6 липня. Ворог випустив по місто 10 ракет, з яких силами ППО було знищено сім.

Загарбники влучили в об’єкт критичної інфраструктури та житловий будинок. Загалом внаслідок атаки пошкоджені понад 30 будинків, понад 250 квартир, понад 50 авто, близько 10 гуртожитків та два заклади вищої освіти.

Щодо жертв та постраждалих, то на цей момент відомо про п’ять загиблих та 40 поранених. Ця кількість може зрости, адже рятувальники продовжують розбирати завали на місці атаки.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький назвав імена та вік чотирьох загиблих.

У Львові оголошено дводенну жалобу.

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