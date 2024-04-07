У Львові відбулася благодійна вечірка: на її організацію витратили більше, ніж зібрали для ЗСУ (фото)

У Львові організували елітну вечірку для збору донатів для ЗСУ.

У Львові 29 березня пройшла благодійна вечірка для збору коштів на закупівлю безпілотників для 80-ї Галицької десантно-штурмової бригади. Благодійний вечір організував глянцевий журнал "Пʼємонт" у п’ятизірковому відпочинковому комплексі Edem Resort Medical & SPA. Проте на організацію заходу витратили більше, ніж зібрали для ЗСУ.

Про це пише видання LVIV.MEDIA.

Учасники заходу пожертвували 115 тисяч гривень. За ці гроші купили 7 FPV-дронів FlyFish 7 для 80-ї Галицької десантно-штурмової бригади. Одна із власниць журналу, Марта Кавецька, підтвердила LVIV.MEDIA цю інформацію.

Як пише видання, сума зібраних коштів виглядає неспівмірною із масштабом заходу: в одному з найдорожчих відпочинкових комплексів західної України зібрались близько 150 бізнесменів, блогерів та відомих львів’ян.

"З відео зрозуміло, що гості розважались на фуршеті, для них влаштували дитячий показ вечірніх та народних костюмів. Учасників вечора розважали співаки Андрій Кіше, Наталка Карпа та гурт "Рандеву". Ведучим вечора був шоумен Володимир Такудіс. Дрес-кодом заходу був Black Tie", - пише видання.

Серед гостей були відомі у Львові підприємці: власниця мережі дитячих садочків Юлія Гетьман, власник мережі стоматологічних клінік Ярослав Заблоцький, львівська дизайнерка Інна Леон, Ольга Філатова-Кривецька, дружина підприємця та колишнього нардепа, власника Edem Resort Ігоря Кривецького. Гості були у дорогих вбраннях та аксесуарах: як от жіночі сумки від 1 до 5 тисяч доларів, сережки за понад 110 000 гривень.

До прикладу, співвласниця журналу "П’ємонт" Анастасія Хрищук на вечірку прийшла у зеленій сукні, схожій на сукню від української дизайнерки вартістю 500 доларів. Також вона прикрасила себе перснем та сережками, дуже схожими на прикраси Van Cleef & Arpels.

Співвласниця журналу "П’ємонт" Анастасія Хрищук / Фото: Lviv.media

Співвласниця журналу "П’ємонт" Анастасія Хрищук / Фото: Lviv.media

Вартість сумок, з якими жінки прийшли на благодійну вечірку у Львові / Фото: Lviv.media

Вартість сумок, з якими жінки прийшли на благодійну вечірку у Львові / Фото: Lviv.media

В середньому кожен учасник вечірки задонатив близько 600 гривень.

Одна із власниць журналу Марта Кавецька "П’ємонт" розповіла, що "100 тисяч було зібрано на банку, 5 200 поклали до скриньки готівкою, 10 500 додала від себе Олена Живко – керівниця об’єднання добровольців, на чию банку і був відкритий збір. Це все в гривнях. Загально вийшло 115 500. Сім дронів".

Вона також розповіла, що визначеної суми донатів не було: "Це виключно були донати гостей з їхніх можливостей. От ми робимо подію зі свого журналу. А додаємо до кожної якусь благодійну складову… В нас нема такого, що ми ставимо собі якусь ціль чи мету, це все індивідуально. Кожен, хто скільки може, стільки і донатить", - прокоментувала Марта Кавецька.

Скільки грошей витратили на вечірку

На запитання про те, скільки грошей було витрачено на організацію вечора Марта Кавецька відмовилась відповідати.

А на питання чи оплачував журнал оренду залу та фуршет Марта Кавецька відповіла: "А як ви думаєте? Що нам безкоштовно все дають? Техніка, це все було оплачено".

Про гонорари співаками організаторка теж відмовилась розповідати, назвавши цю інформацію комерційною таємницею.

Тож журналісти зателефонували до Edem Resort & Spa, представившись організаторами благодійного аукціону та запитали скільки коштують їхні послуги.

"Нам розповіли, що оренда залу, в якому влаштували благодійний вечір 29 березня, коштує 7 тисяч доларів США. Однак, якщо захід є благодійним, то його організаторам можуть зробити знижку", - пише видання.

До слова, за 7 тисяч доларів можна купити 17 дронів FlyFish 7. Також в Edem Resort & Spa розповіли, що власного звуку і світла для організації концерту вони не надають, його потрібно привозити і налаштовувати із собою. В одній із львівських саунд-студій розповіли, що така послуга коштує щонайменше 200 тисяч гривень – вартість 12 дронів FlyFish 7.

"Якщо оцінити гонорар виконавців Кіше, Наталки Карпи та гурту “Рандеву”, а також ведучого Володимира Такудіса у 200 тисяч гривень на всіх, а вартість фуршету у 250 тисяч, то можна припустити, що на розваги для еліти витратили суму, за яку бійцям 80-ї ОДШБр можна було б купити щонайменше 60 FPV дронів", - резюмували журналісти видання.

На пряме за питання, чи не вважають організатори, що вони прикрили статусом благодійного вечора банальну п’янку, Марта Кавецька обурено відповіла: "Ні, я так не вважаю. Бо це не була п’янка, так як ви висловились. І взагалі, дивно, що ви так розмовляєте, І взагалі, є журналістська етика".

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