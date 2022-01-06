У Львові від ускладнень коронавірусу помер відомий художник: йому було лише 38 років

Остапа Лозинського не стало 6 січня.
У Львові помер відомий художник та іконописець Остап Лозинський.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив мер Львова Андрій Садовий 6 січня.
"Сьогодні відійшов у вічність відомий львівський художник та іконописець Остап Лозинський. Кажуть, коли людина покидає цей світ у такі великі свята, то вона одразу потрапляє до раю. Нехай Остапу там буде світло і добре.А його роботи, як і пам’ять про нього, житимуть вічно. Світла пам’ять світлій людині", - написав він.
Як повідомляє "Радіо Свобода", раніше Остап Лозинський перебував у лікарні з COVID-19, стан здоров’я його поліпшився, і 3 січня він повідомляв, що вже вдома.
Помер митець у лікарні, за попередньою інформацією, від ускладнень від коронавірусу.
Що відомо про Остапа Лозинського
Остап Лозинський ‒ відомий львівський художник, іконописець.
Народився у квітні 1983 року у Львові.
У 2004 році закінчив Львівський коледж декоративного мистецтва ім. Івана Труша (відділ розпис), а у 2006 - Львівську Національну Академію Мистецтв. Навчався в аспірантурі Інституту народознавства НАН України.
Колекціонував твори давнього українського мистецтва, захоплювався гуцульською народною культурою.
Твори Остапа Лозинського презентувались на міжнародних виставках. Від 2017 року був викладачем в Українському католицькому університеті.
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