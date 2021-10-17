У Львові від отруєння газом загинули чоловік і жінка

У Львові від отруєння газом загинули чоловік і жінка

У помешканні були газова колонка і пічка.

У Львові від отруєння газом загинули двоє людей - 62-річний чоловік та 70-річна жінка. Їхні тіла знайшли у квартирі першого поверху триповерхового житлового будинку на вул. Ярослава Мудрого, 21.

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Як розповіли у пресслужбі Львівської ОДА, квартира обладнана газовою колонкою, ПГ-4 та газовою пічкою. Аварійна бригада "Львівгазу" на двох стояках відімкнула газопостачання до будинку.

Обставини трагедії з'ясовуються.

Нагадаємо, У місті Винники Львівської області четверо людей отруїлися чадним газом. Їх ушпиталили до лікарні.

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