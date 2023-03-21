У Львові вантажівка на смерть переїхала пішохода

Львів’янин помер у лікарні.
У Львові 20 березня вантажівка наїхала пішохода. Внаслідок аварії, загинув 62-річний львів’янина.
Про це повідомили у Поліції Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні близько 14.00 на вулиці Авіаційній. За попередньою інормацією,67-річний водій автомобіля MAN, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на пішохода. Незважаючи на зусилля медиків, чоловік від отриманих внаслідок ДТП травм помер у лікарні.
Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.
Нагадаємо, у Львівській області 39-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві рідної матері. Йому призначено покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.
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