У Львові в СІЗО відсвяткували подвійне весілля: один з наречених довічно ув'язнений (фото)

У Львові в СІЗО відсвяткували подвійне весілля: один з наречених довічно ув'язнений (фото)

Чоловік, який засуджений до довічного терміну, після весілля має право на триденне побачення із дружиною.

У Львові в СІЗО, що на вулиці Городоцькій, відсвяткували подвійне весілля. Один із наречених довічно ув'язнений, інший ще очікує вирок.

Про це повідомляє zaxid.net.

Перший наречений - це 49-річний чоловік, він має довічний термін через вбивство та відсидів уже 20 років. Чоловік у СІЗО одружився із 42-річною жителькою Львова Вікторією. Інший наречений - 31-річний Андрій із м. Самбір Львівської області. Чоловік ще чекає на вирок у СІЗО. Його дружиною стала 23-річна Марія зі Львова.

Обидва весілля відсвяткували 22 вересня у СІЗО. Також молодята там і повінчались. Чоловік, який засуджений до довічного терміну, після весілля має право на триденне побачення із дружиною.

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