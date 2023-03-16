У Львові в похоронному бюро вилучили багато зброї та наркотики: фото

У Львові поліцейські провели санкціонований обшук в місцевому бюро ритуальних послуг, в одному з приміщень якого тимчасово проживав 32-річний уродженець Тернопільської області.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції у Львівській області, під час обшуку було виявлено та вилучено автомат, пістолети, велику кількість набоїв різного калібру, гранату Ф-1 та арбалет.

“Крім того, було виявлено близько 500 грамів наркотичних та психотропних речовин, ззовні схожих на канабіс та амфетамін, вартість яких на “чорному ринку” становить понад 150 тисяч гривень”, - йдеться у повідомленні.

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Вилучену зброю та підозрілі речовини скерували на експертне дослідження. Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, раніше на пропускному пункті "Устилуг" прикордонники затримали українку, яка в своєму автомобілі намагалася вивезти за кордон 17 кілограмів наркотиків.

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