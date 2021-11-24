У Львові в пацієнта під час прийому в лікаря зупинилось серце: йому терміново провели операцію і врятували

У Львові в пацієнта під час прийому в лікаря зупинилось серце: йому терміново провели операцію і врятували

Львівським лікарям вдалось повернути до життя майже безнадійного хворого.

У Львові у Військово-медичному клінічному центрі Західної України в пацієнта під час прийому в лікаря раптово зупинилось серце. Медики оперативно спрацювали і чоловіка вдалось врятувати.

Про це повідомили на офіційній сторінці медичного закладу в Facebook.

Начальник відділення серцево-судинної хірургії, підполковник медичної служби В’ячеслав Зінченко розповів, що пацієнт прийшов на консультацію до медиків і у нього зупинилось серце.

"Пацієнт поступив до нас з дуже серйозними серцевими захворюваннями. І під час огляду в нього раптово зупинилось серце. Як пізніше ми з’ясували це була фібриляція шлуночків. І по суті це клінічна смерть людини", - повідомив В’ячеслав Зінченко.

Лікар-кардіохірург Володимир Мороз почав реанімувати пацієнта та вирішив провести термінову операцію.

"Під час операції виявилось, що крім всіх виявлених під час попередніх діагностик, захворювань і патологій, у хворого ще й так звана "порцелянова аорта". Це хвороба під час якої проведення маніпуляцій на самій аорті дуже ускладнене для хірурга. І через це технічне виконання операції дуже важке", - пояснив пояснив підполковник медичної служби В’ячеслав Зінченко.

Операція тривали три години, проте львівським лікарям вдалось повернути до життя майже безнадійного хворого. Зараз чоловік почувається добре.

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