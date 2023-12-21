У Львові в квартирі виявили двох мертвих чоловіків

У Львові в одній із квартир виявлено тіла двох чоловіків без ознак життя.

Про це повідомили у поліцї Львівської області.

"Причиною смерті 59-річного власника квартири та 44-річного мешканця одного з сіл Стрийського району стало отруєння чадним газом", - зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також призначено експертизи.

Нагадаємо, раніше в селі Гоголів Київської області внаслідок отруєння чадним газом в одному з приватних будинків постраждала родина з трьох осіб. Батько та 4-річний син загинули.

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