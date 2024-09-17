У Львові в коледжі вибухнув вогнегасник: є постраждалі (відео)

В укритті Львівського професійного коледжу моделювання і ресторанної справи впав і вибухнув вогнегасник. Четверо учениць потрапили до лікарні.

Про це повідомила Львівська міська рада.

У заяві мерії йдеться, що в коледжі здетонував вогнегасник. Це сталося 17 вересня під час повітряної тривоги, коли учні перебували в укритті. Внаслідок інциденту четверо дівчат потрапили до лікарні.

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Працівники закладу евакуювали учнів з укриття і перевели до безпечних приміщень. На місці працюють рятувальники.

"Чотирьох 15-річних дівчат, які постраждали внаслідок вибуху, оперативно доправили до лікарні Святого Миколая. Усі пацієнтки – у стані середньої важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Разом з ученицями в лікарні є працівники коледжу", – йдеться в заяві міської ради.

Учні коледжу зняли на відео те, що відбувалося після вибуху в укритті. На опублікованих у Мережі роликах видно сильне задимлення та піну із вогнегасника. Лунають схвильовані вигуки підлітків.

У коледжі Львова вибухнув вогнегасник: четверо учениць – у лікарні

До слова, вдень 17 вересня в Україні оголошувалась нетипова повітряна тривога – звуки сирен лунали лише у Львівській та Івано-Франківській областях.

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