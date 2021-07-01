У Львові в ДТП потрапило четверо дітей, віком 1, 3, 5 та 8 років: їх госпіталізували (фото)

У Львівській області від початку року в ДТП загинуло 3 дітей.
У Львові на вулиці Городоцькій вночі, 1 липня, сталась ДТП, у яку потрапило четверо дітей, віком 1, 3, 5 та 8 років. Потерпілих госпіталізували.
Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.
Вночі зіткнулись ВАЗ-2108 та Skoda Octavia. У ДТП постраждав водій ВАЗ та 5 його пасажирів, з яких 4 - це діти. Неповнолітніх госпіталізували у лікарню. Причини аварії встановлюються.
За даними поліції, у Львівській області від початку року сталось 134 ДТП за участі дітей. В них, 132 дитини отримали травми та 3 загинуло. З них —65 дітей були пасажирами, 53— пішоходами, 9 дітей — водіями, 5 — велосипедисти.
Нагадаємо, у Вінниці судитимуть водія, який травмував дитину.