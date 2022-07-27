У Львові успішно провели першу трансплантацію кісткового мозку 3-річній дівчинці з Волині: фото

Відтепер такі трансплантації у Львові будуть регулярно проводити дітям зі всього західного регіону.

Львівські лікарі провели пересадку кісткового мозку трирічній дівчинці з Волині. Першу успішну аутологічну трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку дитині у Львові провели у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Як розповіла заступниця директора Центру Олена Козлова, пересадку кісткового мозку трирічній дівчинці з Волині провели два тижні тому. Вчора, 26 липня, медики отримали підтвердження про те, що мозок прижився, тож перша пересадка кісткового мозку дитині є успішна.

Відтепер такі трансплантації у Львові будуть регулярно проводити дітям зі всього західного регіону.

Зазначимо, що Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, де провели трансплантацію кісткового мозку, відкрили у лютому цього року. Навесні цього року клініку включили у пілотний проект МОЗ з трансплантації кісткового мозку, а це означає, що такі пересадки для пацієнтів є безкоштовні, їх лікарні оплачує держава.

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