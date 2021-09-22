У Львові усі школи працюватимуть у звичному режимі, але є вимога до вчителів

У Львові усі школи працюватимуть у звичному режимі, але є вимога до вчителів

Львівські школи не переводять на дистанційне навчання.

Влада міста Львова ухвалила рішення, згідно з яким усі школи міста в умовах "жовтого" рівня епідемічної небезпеки працюватимуть у звичному режимі. Водночас вчителі повинні мати сертифікат вакцинації, або довідку, що вони впродовж останніх півроку перехворіли на COVID-19, або ж показати негативний ПЛР-тест.

Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий в ефірі радіо "Люкс FM", передає пресслужба ЛМР.



"Уряд ухвалив рішення, щоб працювали тільки ті школи, де 80% вчителів є вакцинованими. Це, в принципі, нереально, адже Україна досить пізно, порівняно з іншими країнами в ЄС, почала вакцинацію. Ми мусили затвердити відповідне рішення для Львова і прийняли соломонове рішення: всі школи у Львові будуть працювати, але вчителі повинні показувати або сертифікат вакцинації, або довідку, що вони впродовж останніх півроку перехворіли, або негативний ПЛР-тест", - пояснив Садовий.

Міський голова Львова висловив думку, що дистанційна освіта не дає ефекту, тому наразі "використовуватимуть кожен день очного навчання, дотримуючись всіх норм безпеки".

"Ми не можемо розбалансувати навчальний процес, тим більше, що ми не знаємо, що нас чекає через місяць-два. Ми завжди ще можемо перейти на онлайн-навчання", - додав очільник Львова.

Нагадаємо, напередодні, 21 вересня, у Львівській облдержадміністрації повідомили, що від 23 вересня 86% освітніх закладів Львіщини припиняють навчання. Це пов'язано із тим, що Україна перейшла до "жовтої" карантинної зони.

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