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У Львові унаслідок ворожої атаки є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
19к
Час на прочитання
1 хв
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У Львові унаслідок ворожої атаки є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури

Унаслідок атаки на Львів спалахнула пожежа / Фото: pixabay.com

Завершується тривожна ніч проти 20 червня 2023 року

У Львівській області оголошений відбій повітряної тривоги. 

Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація у соціальних мережах. 

Попередньо: у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури.

Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у кількох українських областях був ризик застосування ворогом ударних БпЛА

Також майже всю Україну вночі охопила повітряна тривога

До того ж у Запоріжжі лунали вибухи

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Дата публікації
Перегляди
19к
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