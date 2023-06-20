У Львові унаслідок ворожої атаки є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури

Завершується тривожна ніч проти 20 червня 2023 року

У Львівській області оголошений відбій повітряної тривоги.

Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Попередньо: у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури.

Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у кількох українських областях був ризик застосування ворогом ударних БпЛА.

Також майже всю Україну вночі охопила повітряна тривога.

До того ж у Запоріжжі лунали вибухи.