У Львові унаслідок ворожої атаки є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури

Завершується тривожна ніч проти 20 червня 2023 року
У Львівській області оголошений відбій повітряної тривоги.
Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.
Попередньо: у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури.
Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у кількох українських областях був ризик застосування ворогом ударних БпЛА.
Також майже всю Україну вночі охопила повітряна тривога.
До того ж у Запоріжжі лунали вибухи.
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