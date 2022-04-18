У Львові уламок ворожої ракети потрапив на територію дитячого притулку

Там перебувають евакуйовані з різних регіонів діти без батьків.

У Львові під час ракетних обстрілів уламок потрапив на територію дитячого притулку, де перебувають евакуйовані з різних регіонів діти без батьків.

Про це повідомив начальник служби у справах дітей Львівської ОВА Володимир Лис, передає "Укрінформ".

"Всі діти цілі. Ушкодження у притулку – мінімальні, повилітали трішки вікна у підвалі" - сказав Лис.

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Першим про потрапляння осколку ракети на територію дитячого притулку повідомив заступник начальника Львівської ОВА Віталій Загайний в ефірі каналу НТА. Він зазначив, що дитячий притулок знаходиться досить віддалено від місця потрапляння ракет, проте залишки теж можуть призвести до небезпеки.

"Це був достатньо великий уламок, який залетів у дитячий притулок, де знаходяться винятково діти. Благо, що там скло було попередньо обклеєно стрічкою і не розлетілося на друзки і ніхто не постраждав. Я хочу сказати, що є прямі попадання, а є залишкові, але вони теж можуть призвести до різного роду неприємностей та збитків", - сказав Загайний.

У дитячому притулку Львова знаходяться діти-сироти та позбавлені батьківського піклування з різних куточків України. У Львівській області в 25 закладах знайшли прихисток близько тисячі дітей. Серед них як немовлята, так і діти старшого шкільного віку, яких евакуювали з Донецької, Луганської, Одеської, Харківської, Київської, Чернігівської, Запорізької, Миколаївської та Сумської областей.

Нагадаємо, за попередніми даними, у Львові внаслідок ракетних ударів загинуло семеро людей, ще 11 постраждало, серед них дитина. Троє в лікарні перебувають у важкому стані.

За інформацією Повітряного командування "Захід", сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари: три – по об‘єктах військової інфраструктури, один – по СТО. Кілька ракет влучили біля Головного залізничного вокзалу Львова, постраждалих серед пасажирів та залізничників немає.

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