У Львові ухвалили бюджет міста на 2022 рік: скільки мільярдів закладено і куди їх витратять

У бюджеті на новий рік, зокрема, передбачено 100 мільйонів гривень на зарплати для працівників дитячих садочків.
Сьогодні, 20 грудня, міська рада Льова ухвалила бюджет Львівської ОТГ на 2022 рік у сумі понад 14 мільярдів гривень.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.
"Загальна сума – трохи більше 14 мільярдів гривень. Вона складається з двох окремих частин: загальний фонд та бюджет розвитку", - розповів він.
За словами Садового, кошти загального фонду витратять на все, що стосується утримання громади:
- прибирання;
- поточний ремонт;
- фінансування шкіл, садочків;
- інклюзивно-ресурсні центри;
- гуртки;
- пільги та соціальний захист.
Також у бюджеті на новий рік заклали 100 мільйонів гривень на зарплати для працівників дитячих садочків.
З бюджету розвитку фінансуватимуть:
- капітальні ремонти;
- будівництва;
- закупівлю дороговартісного обладнання;
- громадський бюджет. Його планують розглянути у четвер, 23 грудня.
Нагадаємо, бюджет Львівської ОТГ на 2021 рік становив 9,7 млрд грн, це на понад 4 млрд грн менше, ніж передбачено на новий 2022 рік.
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