У Львові ухвалили бюджет міста на 2022 рік: скільки мільярдів закладено і куди їх витратять

У Львові ухвалили бюджет міста на 2022 рік: скільки мільярдів закладено і куди їх витратять

У бюджеті на новий рік, зокрема, передбачено 100 мільйонів гривень на зарплати для працівників дитячих садочків.

Сьогодні, 20 грудня, міська рада Льова ухвалила бюджет Львівської ОТГ на 2022 рік у сумі понад 14 мільярдів гривень.

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Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

"Загальна сума – трохи більше 14 мільярдів гривень. Вона складається з двох окремих частин: загальний фонд та бюджет розвитку", - розповів він.

За словами Садового, кошти загального фонду витратять на все, що стосується утримання громади:

прибирання;

поточний ремонт;

фінансування шкіл, садочків;

інклюзивно-ресурсні центри;

гуртки;

пільги та соціальний захист.

Також у бюджеті на новий рік заклали 100 мільйонів гривень на зарплати для працівників дитячих садочків.

З бюджету розвитку фінансуватимуть:

капітальні ремонти;

будівництва;

закупівлю дороговартісного обладнання;

громадський бюджет. Його планують розглянути у четвер, 23 грудня.

Нагадаємо, бюджет Львівської ОТГ на 2021 рік становив 9,7 млрд грн, це на понад 4 млрд грн менше, ніж передбачено на новий 2022 рік.

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