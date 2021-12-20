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У Львові ухвалили бюджет міста на 2022 рік: скільки мільярдів закладено і куди їх витратять

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У Львові ухвалили бюджет міста на 2022 рік: скільки мільярдів закладено і куди їх витратять

фото / Роман Балук, ЛМР

У бюджеті на новий рік, зокрема, передбачено 100 мільйонів гривень на зарплати для працівників дитячих садочків.

Сьогодні, 20 грудня, міська рада Льова ухвалила бюджет Львівської ОТГ на 2022 рік у сумі понад 14 мільярдів гривень.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

"Загальна сума – трохи більше 14 мільярдів гривень. Вона складається з двох окремих частин: загальний фонд та бюджет розвитку", - розповів він.

За словами Садового, кошти загального фонду витратять на все, що стосується утримання громади:

  • прибирання;
  • поточний ремонт;
  • фінансування шкіл, садочків; 
  • інклюзивно-ресурсні центри;
  • гуртки;
  • пільги та соціальний захист.

Також у бюджеті на новий рік заклали 100 мільйонів гривень на зарплати для працівників дитячих садочків.

З бюджету розвитку фінансуватимуть:

  • капітальні ремонти;
  • будівництва;
  • закупівлю дороговартісного обладнання;
  • громадський бюджет. Його планують розглянути у четвер, 23 грудня.

Нагадаємо, бюджет Львівської ОТГ на 2021 рік становив 9,7 млрд грн, це на понад 4 млрд грн менше, ніж передбачено на новий 2022 рік.

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