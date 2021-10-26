У Львові учні перейдуть на "дистанційку": названо дату

Школярі після двотижневих канікул йдуть на дистанційний режим навчання.

Усі школи Львова від 1 листопада переходять на дистанційне навчання. Дитячі садочки працюватимуть в очному режимі.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

Він уточнив, що відповідне рішення ухвалила комісія з питань ТЕБ та НС. Так, одразу після закінчення канікул 1 листопада початкова школа та старші класи переходять на дистанційне навчання.

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"Комісія ухвалила рішення, що від понеділка всі школярі переходять на дистанційне навчання. Це початкова школа і старші класи. Очно - лише наші дитсадочки... Також ми очікуємо, що завтра має бути рішення урядової комісії про переведення Львова в "червону" зону, напрацьовуємо протоколи", - заявив Садовий.

Він зазначив, що це дозволить кардинально змінити ситуацію у Львові. Якщо місто не опиниться у "червоній зоні", то, за його словами, медичну систему буде перевантажено.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося, у Львівській області можуть частково зупинити громадський транспорт, якщо буде введено обов’язкову вакцинацію водіїв.

Нагадаємо, у Львові через COVID-19 обмежать масові заходи і роботу десяти закладів.

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