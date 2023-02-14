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У Львові у житловому будинку виявили майже три кілограми розлитої ртуті

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Львові у житловому будинку виявили майже три кілограми розлитої ртуті

Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

До рятувальників надійшло повідомлення від мешканця будинку.

У центрі Львова, в одному з житлових будинків, рятувальники зібрали 2800 грамів ртуті, яка була розлита на евакуаційному сходовому майданчику.    

Про це повідомило ГУ ДСНС України у Львівській області.

"13 лютого о 16:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в м. Львові на вул. Старицького, 6 на четвертому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку власник квартири під час прибирання сходової евакуаційної клітки, виявив розлиту ртуть", - йдеться у повідомленні.

© Управління ДСНС у Львівській області
Фото: Управління ДСНС у Львівській області

На місце виклику виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального  загону спеціального призначення  ГУ ДСНС України у Львівській області. 

Рятувальниками провели збір ртуті механічним способом та демеркуризаційні роботи. 

Зібрану ртуть передано до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення на зберігання та подальшу утилізацію.

Нагадаємо, у Львові та області через атаки росіян зруйновано практично всі електропідстанції.

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Дата публікації
Перегляди
430
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