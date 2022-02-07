"О 2 ночі могла горіти піч": у Львові розповіли, чому на території музею спалахнула хата ХІХ століття

"О 2 ночі могла горіти піч": у Львові розповіли, чому на території музею спалахнула хата ХІХ століття

Пожежа о 2:00 ночі могла статись через необережне поводження з пічкою.

У Львові в ніч проти 6 лютого на території Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького згоріла стародавня гуцульська хата. У поліції за цим фактом розпочали розслідування.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

Займання сталось орієнтовно о 2:00 ночі. За попередніми даними, причиною займання могло стати необережне поводження з вогнем під час паління в печі.

ГУ Національної Львівської поліції

"На місці події працювала слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1. Як встановили правоохоронці, вогнем знищене змодельоване подвір’я та дві дерев’яні споруди на території експозиції "Гуцульська хата". Потерпілих внаслідок пожежі немає", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють причини займання.

ГУ Національної Львівської поліції

На сторінці Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Facebook повідомили, що пожежників на місце події викликали місцеві жителі, які помітили займання. Разом із гуцульською хатою згоріло близько 200 експонатів.

Гражда була перенесена до музею у Львові з присілку Багни, села Криворівня Верховинського р-ну івано-Франківської обл. Збудована в середині ХІХ ст.

Нагадаємо :

У Львові на території музею народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького вночі, 6 лютого, згорів дерев'яний будинок.