У Львові троє дітей та 19-річний хлопець громили вхідні двері магазинів: фото

Підозрюваних затримали.
У Львові на вулиці Раппапорта четверо підлітків у ніч проти 26 січня розгромили вхідні двері в 7 магазинах.
Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.
Інцидент стався о 1:00 ночі. На місце події викликали правоохоронців.
"Екіпаж негайно приїхав на місце події і виявив пошкоджені ролокасети в шістьох магазинах на згаданій вулиці і ще один — на сусідній", - йдеться у повідомленні.
Один із власників магазинів звернувся із заявою до поліції. Поліцейські розшукали підозрюваних. Це - підлітки, віком 14,15, 16 та 19 років. Триває слідство.
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