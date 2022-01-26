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У Львові троє дітей та 19-річний хлопець громили вхідні двері магазинів: фото

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У Львові троє дітей та 19-річний хлопець громили вхідні двері магазинів: фото

www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

Підозрюваних затримали.

У Львові на вулиці Раппапорта четверо підлітків у ніч проти 26 січня розгромили вхідні двері в 7 магазинах. 

Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області. 

Інцидент стався о 1:00 ночі. На місце події викликали правоохоронців. 

"Екіпаж негайно приїхав на місце події і виявив пошкоджені ролокасети в шістьох магазинах на згаданій вулиці і ще один — на сусідній", - йдеться у повідомленні. 

Один із власників магазинів звернувся із заявою до поліції. Поліцейські розшукали підозрюваних. Це - підлітки, віком 14,15, 16 та 19 років. Триває слідство. 

© www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області
www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

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