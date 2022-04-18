У Львові триває ліквідація наслідків ракетних ударів: перекрито кілька вулиць, змінено рух транспорту

Гасіння пожежі на місцях влучання ракет досі триває.

У Львові триває ліквідація наслідків ракетних ударів.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Він зазначив, що всі служби працюють на місці.

Також очільник міста попередив водіїв транспортних засобів про перекриття руху на вулицях: Левандівська (від вул. Сяйво до вул. Шевченка), вул. Шевченка в районі повороту на вул. Тунельну (готель НТОН).

Відбулись і тимчасові зміни в русі громадського транспорту Львова.

Маршрут 47а на Рясне поїде через Брюховичі.

Маршрут 10, 16, 32 закорочено до перехрестя Городоцька - Кульпарківська.

Маршрут 51 через вулицю Антоновича і Героїв УПА.

Зупинено маршрути 6а, 11, 17 і тролейбусний маршрут 32.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 18 квітня, відбулося чотири ракетних удари по Львову. Три – по об‘єктах військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу. Внаслідок влучань спалахнули пожежі. Гасіння ще триває. Об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень. За останніми даними, внаслідок обстрілів відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина.

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