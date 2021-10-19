У Львові терміново сів літак, який летів із Чехії до Києва: відома причина

Хворого госпіталізували у Львові.
У міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького у понеділок, 18 жовтня, літак, який летів із Праги в Київ, здійснив екстрену посадку, бо одному із пасажирів стало зле.
Про це у Facebook написав один із пасажирів літака Андрій Лютий-Лютенко.
Чоловік зазначив, що пасажиру під час польоту раптово стало зле. Йому одразу кинулась допомагати жінка, яка назвалась нейрохірургинею. Вона порекомендувала посадити літак, щоб врятувати життя чоловіку.
У львівському аеропорту хворого терміново госпіталізувала швидка медична допомога. За попередніми даними, у нього стався серцевий напад.
Нагадаємо, українець в літаку влаштував скандал через маску, коли прийшла поліція пасажири аплодували.
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