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У Львові терміново сів літак, який летів із Чехії до Києва: відома причина

У Львові терміново сів літак, який летів із Чехії до Києва: відома причина

УНІАН

Хворого госпіталізували у Львові.

У міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького у понеділок, 18 жовтня, літак, який летів із Праги в Київ, здійснив екстрену посадку, бо одному із пасажирів стало зле. 

Про це у Facebook написав один із пасажирів літака Андрій Лютий-Лютенко. 

Чоловік зазначив, що пасажиру під час польоту раптово стало зле. Йому одразу кинулась допомагати жінка, яка назвалась нейрохірургинею. Вона порекомендувала посадити літак, щоб врятувати життя чоловіку. 

У львівському аеропорту хворого терміново госпіталізувала швидка медична допомога. За попередніми даними, у нього стався серцевий напад. 

Нагадаємо, українець в літаку влаштував скандал через маску, коли прийшла поліція пасажири аплодували.

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