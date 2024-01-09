У Львові таксист відмовився везти військового – яка причина (подробиці скандалу)

У Львові стався черговий скандал щодо хамського ставлення до військового. Так, таксист компанії Bolt відмовився везти ветерана ЗСУ і скасував поїздку, дізнавшись, шо він пересувається на милицях.

Про скандал військовий на ім'я Андрій написав у Facebook.

Як розповів ветеран війни, 8 січня 2024 року йому довелося очікувати на морозі 20 хвилин машину, а коли водій Bolt дізнався, що він на милицях – то просто скасував поїздку.

"Поки на милицях, змушений частенько користуватись таксівкою (перевязки, поліклініка і т.д.) у Львові і Києві. Bolt – це еталон хамства, бидляцтва і тотального не бажання компанії впливати на водіїв!! Як вам варіант, коли я водію повідомив, що на милицях, питаю де він запаркувався, бо не бачу його, а у відповідь: "Там де всі таксисти", кидає трубку, хамить хвилин 4, що він приїхав, але не каже де він, і скасовує замовлення! Я чекав на морозі 20 хв на одній нозі посеред снігу!! Щоб той виродок скасував замовлення", - обурився діями водія військовий Андрій.

Скасування поїздки таксистом Bolt / Фото: Facebook

Він також розповів, що подав скаргу до сервісу Bolt, але там сказали, що результати розгляду ще невідомі та заблокували його акаунт.

"Це таке ставлення до ветеранів? Може почати ваших водіїв вчити ввічливості народним методом?? 10 крайніх поїздок, лиш 1 водій не хамив. До речі, всі призовного віку", - написав військовослужбовець.

Реакція Мережі на скандал

Мав ту ж ситуацію, наїздився, як був на патиках тим болтом ого-го...Але потім через ставлення поміняв оператора;

Болт - найгірше, що може бути. В Києві користувалася один-єдиний раз, вперше й востаннє. Водій не знайшов адреси, спинився чортзна-де;

Болтом давно вже не користуюся саме з цих причин;

Треба зробити відомим цього водія;

Болт - дно. Їхня підтримка теж. Недавно втратила час і кошти, бо водій не захотів везти. Підтримка болт - нам дуже шкода, звертайтесь ще;

Bolt абсолютне днище вже кілька років. Часто водії в принципі української не розуміють. А деколи і російську не дуже;

Андрію, дякую за службу. Я не таксист та не працівник болту, але мені соромно за них.

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