У Львові та області впродовж дня можуть лунати сирени через загрозу ворожих ударів - ОДА

У Львові та області впродовж дня можуть лунати сирени через загрозу ворожих ударів - ОДА

Мешканців Львіщини закликають не панікувати, але бути уважними і готовими до укриття.

Сьогодні у Львові і області можуть лунати сирени, тож жителів закликають бути уважними і готовими, у разі необхідності, заховатися в укриття.

"У Львівській області вночі кілька разів лунали серени через те, що противник зі сторони Білорусі піднімав літаки. Ми хвилювались, що удар може бути нанесений по критичній інфрмаструктурі Львова і аеропорту. Вони летіли у сторону Рівного і Києва. Так само сьогодні впродовж дня можуть лунати сирени, тому будьте уважними, бо все-таки об'єкти критичних інфраструктур Львівської області можуть піддатись удару", - сказав голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький на брифінгу сьогодні, 25 лютого.

Також очільник ЛОДА зазначив, що в області підсилюють територіальну оборону і працюють над обороною міста Львова у разі руху противника з Білорусі.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 25 лютого у Львові прозвучала сирена про повітряну небезпеку, людей закликали ховатися до укриття. Але згодом оголосили про відміну повітряної тривоги, тож місцевим мешканцям дозволили вийти з бомбосховищ.