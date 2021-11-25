У Львові та області різко зросла кількість нових інфікованих коронавірусом: статистика на 25 листопада

У Львові та області різко зросла кількість нових інфікованих коронавірусом: статистика на 25 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 13 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 25 листопада, демонструє зростання.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 206 436 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з яких 5359 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Також читайте Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 25 листопада

"За минулу добу лабораторні центри провели 2374 ПЛР-тести, позитивних 1048. З них львів’ян – 384. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 623 осіб: 614 з них має COVID-19, 45 – у реанімації, 37 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 59 осіб, (з них вакцинованих – 6), виписано – 48, померло – 13.

Із них:

ЛШМД надійшло 17 осіб, (з них вакцинованих – 3), виписано – 23, померло – 8.

8 МКЛ надійшло 7 осіб, (ніхто не вакцинований), виписано – 14, померло – 3.

1 МКЛ надійшло 4 особи, (ніхто не вакцинований), виписано – 7, померло – 1.

5 МКЛ надійшло 6 осіб, (з них вакцинованих – 3), виписано – 4, померло – 1.

Вчора, 24 листопада, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 2772 ПЛР-тести: 511 – позитивні, з них львів’ян – 142.

Коронавірус в Україні: Київ визнано лідером за кількістю нових хворих

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov

Читайте також:

Експерти прогнозують зростання цін на вершкове масло: як зміниться вартість

Кількість, що насторожує: аналітики CIT повідомляють про нарощення російських військ біля кордону з Україною

В Італії невакциновані громадяни не зможуть відвідувати ресторани навіть з COVID-тестом