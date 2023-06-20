У Львові та області лунають вибухи - Садовий

Триває дуже неспокійна ніч для українців.
У ніч проти 20 червня 2023 року повітряна тривога була оголошена на території Львівської області.
"Львівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!", - попередили у Повітряних Силах ЗСУ.
Незабаром на Львівщині пролунала низка вибухів. За попередньою інформацією, це - робота ППО.
"Ви ж самі все добре чуєте. У Львові та області - вибухи. Залишайтеся в укритті або хоча б в коридорі. Це - важливо!", - підкреслив Львівський міський голова Андрій Садовий.
У Львівській ОВА зазначають, що в області загроза ще триває. "Зберігайте інформаційну тишу! Не допомагайте окупанту!" - йдеться у повідомленні ЛОВА.
"Якщо ви на Львівщині й не можете потрапити в укриття, бо воно зачинене, телефонуйте на гарячу лінію області за номером 112. Будемо з‘ясовувати кожен випадок", - підкреслив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у кількох українських областях є ризик застосування ворогом ударних БпЛА.
Також майже всю Україну охопила повітряна тривога.
До того ж у Запоріжжі лунали вибухи.
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