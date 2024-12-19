Скандал у Львові: сусіди погрожують спиляти пандус, який встановлюють на прохання військового

У Львові спалахнув скандал через встановлення пандусу для захисника України Сергія Власова, який на фронті втратив обидві ноги. Сусіди чоловіка називають пандус "завеликим та неестетичним" та погрожують його спиляти.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

За даними міської ради, скандал стався у будинку на вулиці Виговського, 73. Там мешкає військовий, який на фронті втрати обидві ноги та звернувся про встановлення пандусу, щоб мати можливість пересуватись на кріслі колісному.

Проте деяким жителям будинку це не сподобалось і вони збунтувались проти зведення пандусу.

Уповноважена з питань доступності Львівської міської ради Ірина Маруняк виїжджала на вулицю Виговського та перевірила встановлення пандусу, зазначивши, що все відбувається відповідно до норм.

Проте жителька сусіднього під'їзду вимагала переробити пандус, називаючий ого "неестетичним чудовиськом". Раніше у коментарі "Суспільному" ще двоє сусідів заявляли, що вони болгаркою спиляють пандус, якщо той буде таким великим.

Захисник України Сергій Власов, який і звертався до міста, аби біля його будинку встановили пандус, подякував іншим мешканцям, що стали на його захист та міській владі за швидку реакцію та підтримку.

"Приїхали представники влади і поміряли, і перевірили, чи все відповідає нормам, — це дуже приємно, що так відреагували. І ще мене приємно здивувала ця підтримка суспільства і я радий, що підняв цю тему, бо таких як я є ще багато", — розповів військовослужбовець Сергій Власов.

Сергій Власов був на фронті ще з 2014 року. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то він саме був за кордоном. Проте чоловік повернувся, щоб піти добровольцем захищати Батьківщину. У вересні 2023 року Сергій отримав поранення на Донецькому напрямку. В результаті чого втратив обидві ноги. Військовому встановили протези, і він вже повернувся на службу.

Нагадаємо, начальника Національної академії сухопутних військ у Львові звільнили з посади.

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