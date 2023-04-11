У Львові судили чоловіка, який занадто гучно дивився телевізор: як його покарали

Підозрюваний на судове засідання не прийшов.

У Львові судили чоловіка, за те, що він вночі занадто гучно дивився телевізор. Оскільки він не реагував на зауваження сусідів, ті звернулись до поліції.

Про це йдеться у постанові Сихівського районного суду Львова.

На суді сусідка підозрюваного розповіла, що той постійно занадто гучно слухає музику в телевізорі. Коли його попросили зменшити звук, він агресивно на це відреагував. Через це вона викликала працівників поліції.

На судове засідання підозрюваний не прийшов.

Суд визнав чоловіка винним та оштрафував на 510 грн. Також він повинен сплатити 536 грн судового збору.

Рішення суду ще можна оскаржити в апеляційній установі.

Нагадаємо, у Львові у вівторок, 11 квітня, з вікна університету Львівська політехніка випав 18-річний студент. Хлопець загинув на місці трагедії.

Читайте також: