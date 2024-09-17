У Львові судили адміністратора Telegram-каналу про місця роздавання повісток: який вирок

Чоловікові призначили пʼять років позбавлення волі, однак звільнили від покарання та призначили два роки іспитового строку.
У Львові суд виніс вирок чоловікові, який був адміністратором Telegram-каналу про місця роздавання повісток.
Про це йдеться у вироку, який оприлюднили 16 вересня в Єдиному державному реєстрі.
Згідно з матеріалами справи, мешканець Львівщини Андрій К. впродовж пів року, з середини січня по кінець червня 2024 року, поширював у Telegram-каналі час і місце розташування військовослужбовців ТЦК, які здійснювали мобілізаційні заходи. На Telegram-канал підписалося 1700 людей.
Чоловіка звинуватили у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.
На етапі досудового розслідування обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості. Суд призначив Андрієві К. покарання – п’ять років ув'язнення. Проте чоловіка звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Мобільний телефон iPhone X обвинуваченого, з якого він допомагав ухилянтам уникати ТЦК, конфіскували у дохід держави.
Раніше повідомлялося, що в Одесі група блогерів намагалася зірвати мобілізацію та зливала локації ТЦК до телеграм-каналів ФСБ.
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